Klima-Demos: Auftakt in Graz mit 500 Teilnehmern

Unter dem vom Klimastreik im März bekannten Motto „#PeopleNotProfit“ haben die Fridays-For-Future-Bewegungen am Freitag zu weltweiten Klimademos aufgerufen. In Österreich fordern die Aktivisten eine „#EnergiewendeFürAlle“. In Wien geht der Demozug ab 13 Uhr vom Bahnhof Wien-Mitte über den Ring zum Heldenplatz. Auch in sechs weiteren Bundesländern wird unter anderem für das ausstehende Klimaschutzgesetz auf die Straße gegangen. Graz machte bereits um 9 Uhr den Anfang.