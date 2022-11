Klebe-Chaoten bezahlen Polizei-Rechnungen nicht

Wie lange lässt sich der Rechtsstaat noch von ein paar Aktivisten an der Nase herumführen? Die Anpick-Aktionen auf dem Ring, Praterstern, Verteilerkreis und Co. treiben viele Wiener zur Weißglut. Zudem rücken jedes Mal Uniformierte in großer Zahl an. Das verursacht Kosten.