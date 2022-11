Von der Leyen: Russische Gelder für Ukraine nutzen

Wieder Stromausfälle

Aktuell kämpfen ukrainische und russische Truppen unter anderem in den Gebieten Donezk, Luhansk und Dnipropetrowsk. Im Donbass soll sich der Frontverlauf in den vergangenen Wochen kaum verändert haben. Während die ukrainischen Truppen den russischen vorwerfen, Artilleriegeschosse abgefeuert zu haben, beschuldigt ein russischer Gouverneur die ukrainische Armee, ein Kraftwerk in Russland angegriffen zu haben. „Insgesamt wurden etwa elf Raketen gezündet. Ein Kraftwerk wurde getroffen“, schrieb der Gouverneur der Region Kursk auf Telegram. Aus diesem Grund habe es teilweise Stromausfälle in den Bezirken Sudzha und Korenevo an der Nordostgrenze der Ukraine gegeben.