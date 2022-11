Trotz Rückeroberung - Familien verlassen Cherson

Sechs Millionen Verbrauchsstellen ohne Strom

Nach den Angriffen am Mittwochabend seien landesweit zwölf Millionen Verbrauchsstellen ohne Strom gewesen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Am Freitagabend seien es noch sechs Millionen Verbrauchsstellen gewesen. Der Ausfall der Elektrizität bedeutet, dass es an vielen Orten auch kein Wasser und keine Heizung gibt. Internet und Telefon funktionieren schlecht.