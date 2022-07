Bisher 14 Oligarchen-Milliarden in EU eingefroren

Gut zwölf der fast 14 Milliarden Euro seien in fünf der 27 Mitgliedsstaaten sichergestellt worden. Vor allem Deutschland spiele dabei eine prominente Rolle. Mitte Juni bezifferte der deutsche Finanzminister Christian Lindner die in unserem Nachbarland eingefrorenen russischen Vermögenswerte mit knapp 4,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Eine extra eingesetzte Taskforce spürte in Österreich mit Stand Mai 254 Millionen Euro von mutmaßlichen russischen Oligarchen auf und fror sie ein, wie das Kanzleramt am 22. Mai in einer Zwischenbilanz verkündete.