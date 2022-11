Schengen: Bulgarien sieht nicht Wien als Hindernis

Jahrelanges Warten auf Beitritt zum Schengen-Raum

Bulgarien, Rumänien und Kroatien warten schon neun bzw. 15 Jahre darauf, in den Schengen-Raum aufgenommen zu werden. Laut EU-Vertrag müssen diesem alle Unionsstaaten angehören. Eine Ausnahme gibt es nur für Irland, jene für Großbritannien ist durch den EU-Austritt des Landes hinfällig geworden. Ein Sonderfall ist Zypern, das seine Grenzen aufgrund der türkischen Besetzung nicht umfassend kontrollieren kann. Für die Aufnahme in den Schengen-Raum sind entsprechende Kriterien zu erfüllen, etwa im Justizsystem oder bei der Grenzsicherung. Österreichs Beitritt zum Schengen-Raum jährt sich am Donnerstag zum 25. Mal. Er erfolgte knapp drei Jahre nach dem EU-Beitritt, wobei damals massive Widerstände Deutschlands zu überwinden waren.