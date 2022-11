Streit um Schengen-Veto: Kogler widerspricht ÖVP

Kanzler Nehammer relativiert Karner-Drohung

Die Drohung gegen Kroatien wurde von Kanzler Nehammer später relativiert: „Wir werden den Weg Kroatiens in den Schengen-Raum unterstützen, und gleichzeitig werden wir sehr kritisch sein bei den Bestrebungen Bulgariens und Rumäniens“, so Nehammer am Mittwoch in Zagreb.