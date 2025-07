Autofahrer: „Habe nur drei halbe Bier getrunken!“

Führersein ist weg

Ein Alkomattest ergab einen relevanten Messwert von 2,24 Promille, weshalb ihm der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Kurios die „Ausrede“ des Mannes: Der 44-Jährige gab sinngemäß an, zuvor lediglich drei halbe Liter Bier bei einer Tankstelle konsumiert zu haben, so die Polizei in einer Aussendung.