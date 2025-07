Trotz Rekord-Zahlen steht Finanzberatung vor Aus

„Gerade jetzt, in Zeiten der massiven Teuerungen, ist es nicht leicht für die Leute“, sagt Teresa Münch von Geldleben. Die Bildungs- und Beratungsstelle in Graz hat alleine bis Ende Juni in diesem Jahr fast 600 Gespräche geführt und 500 Personen in Workshops über Finanzen aufgeklärt. Sie berät unabhängig von Banken und Finanzprodukten zu explodierenden Kreditraten, Altersarmut und dazu, wie man sich in jungen Jahren für die Zukunft absichert.