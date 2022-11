Bahnstreik: Verwaiste Schalter, Stillstand auf A4

Keine Entspannung der Verkehrslage aufgrund des Bahnstreiks am Montag: Auf den Hauptverkehrsadern war die erhöhte Verkehrsdichte vor allem in der Bundeshauptstadt spürbar, nicht nur am Morgen, sondern auch zum Abend hin: Auf der A4 ging am Nachmittag in Richtung Wien vorübergehend nichts mehr.