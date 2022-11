„Alles abstellen ist auch bei Streik übertrieben“

Flugzeug verweigert, nun gestrandet

Ortswechsel: Am Hauptbahnhof sind am Montagvormittag zahlreiche verdutzte Touristen mit ihren Koffern zu sehen. Viele von ihnen haben von der Streikankündigung nichts mitbekommen. Wie auch das Ehepaar Schmölz aus Freiburg in Deutschland. „Wir haben extra die zehnstündige Fahrt mit dem Zug gewählt, weil wir aus Klimagründen nicht mit dem Flugzeug fliegen wollten“, erklärt Thomas. Und nun können sie den Heimweg nicht antreten. „Auch wenn man streikt, alles komplett abzustellen, ist übertrieben. Es sollte doch einen Notbetrieb geben oder die Möglichkeit, mit dem Fernzug zu fahren.“ Noch eine Nacht zu bleiben, ist keine Option. Der nächste Arbeitstag steht an. Also wird der Busterminal anvisiert.