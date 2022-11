Nach Streik ist vor Streik: Erneutes Chaos droht!

Neue Gespräche am Dienstag geplant

Auch beim Feilschen um den Handels-KV - einer der größten Kollektivverträge in Österreich - geht es um höhere Gehälter für rund 430.000 Angestellte und Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. Am Dienstag kommt es nochmals zu Gesprächen, die Streiks abwenden könnten, doch der Termin ist noch nicht fix.