Waffenhandel im Gefängnis: Gericht prüft Chats

Der Wiederbetätigungsprozess gegen den früheren Rädelsführer des rechtsextremen Netzwerks „Objekt 21“ ist am Montag in Ried neuerlich vertagt worden. Chats, die ein Zeuge zur Verfügung stellen will, sollen ausgewertet werden. Denn seine Aussagen und die des Hauptangeklagten widersprechen einander diametral.