WM-Fieber: Wenn der Chef die rote Karte zückt

Nicht heimlich fernsehen

Die Begeisterung kennt mitunter keine Grenzen. Diese Leidenschaft für das runde Leder teilt jedoch nicht jeder, schon gar nicht im Job. Was ist erlaubt und was gar nicht? „Keinesfalls die Fußball-WM heimlich im Büro schauen. Am besten ist, offene Fragen vorab mit dem Chef abzuklären“, rät Mario Popovits, Jurist der Arbeiterkammer.