„Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen“

Schmid verhielt sich widersprüchlich

Übergeben wurde nun ein Mitschnitt eines Gesprächs, das Kurz und Schmid im Oktober 2021 nach den Hausdurchsuchungen im Kanzleramt geführt hatten. In diesem fragte der ehemalige Kanzler mehrmals, wie Schmid darauf komme, dass er in die Umfragen-Affäre involviert sei. Schmid gab nach der Veröffentlichung an, davon ausgegangen zu sein, abgehört zu werden und sich deshalb widersprüchlich verhalten zu haben.