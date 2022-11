Prüfer gehen von bewusster Steuerhinterziehung aus

Wie bekannt, hatten die Steuerprüfer acht Monate lang die Wirtschaftsbund-Zeitung „Vorarlberger Wirtschaft“ genau unter die Lupe genommen. Dabei ging es darum, ob für verkaufte Inserate Abgaben abgeführt hätten werden müssen, was schließlich in einem Nachzahlungsbescheid von Körperschafts- und Umsatzsteuer in der Höhe von 770.000 Euro gipfelte. Der Wirtschaftsbund hatte sich in einer Selbstanzeige im Zusammenhang mit der Steuerprüfung damit gerechtfertigt, die neue Rechtslage „übersehen“ zu haben.