„Jeder Mensch verdient die bestmögliche Pflege“

Im Vorfeld des Welttages der Pflege (12. Mai) haben Vorarlbergs ÖGB-Pensionisten in Feldkirch für eine nachhaltige Finanzierung des Pflegesystems und bessere Arbeitsbedingungen für die in diesem Bereich Beschäftigten demonstriert. Dem Motto der Veranstaltung fehlte es nicht an Klarheit: „In der Not sind wir ohne Pflege tot!“