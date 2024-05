Schlägerei vor Lustenauer Shisha-Bar

Es war eine Auseinandersetzung zu später Stunde: Gegen 1.30 Uhr geriet der 28-Jährige vor der Shisha-Bar in der Dornbirner Straße mit zwei ihm unbekannten Männer in Streit. Erst setzte es Beschimpfungen, dann Hiebe. Durch die Faustschläge wurde der 28-Jährige leicht im Gesicht verletzt, er musste in weiterer Folge medizinisch versorgt werden.