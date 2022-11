Paketräuber lieferte Postler wilden Faustkampf

In einem wüsten Handgemenge endete Donnerstagvormittag die Auseinandersetzung eines mutigen Postlers, der einen Paketräuber auf frischer Tat überrascht hatte. Denn während der Angestellte gerade in einem Haus in Wien-Hernals seine Vielzahl an Sendungen zustellte, durchwühlte ein Mann die im Stiegenhaus kurzfristig abgestellte schwere Tragetasche des Postlers. Als der Zusteller den 41-Jährigen ertappte, hatte der Österreicher bereits mehrere Pakete auf der Suche nach hochpreisigen Inhalten zerfetzt.