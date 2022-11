Syrischer Terror-Soldat in Salzburg vor Gericht

Strenge Sicherheitsvorkehrungen im Salzburger Landesgericht am Freitagvormittag. Am Gang hat sich eine Bereitschaftseinheit der Polizei postiert. Ein Beamter mit Sprengstoff-Spürhund durchkämmt den Verhandlungssaal 230, in dem später ein 21-jähriger Syrer Platz nehmen wird. Ein weiterer Polizist schaut mit einem Spiegel unter die Sitzbänke. Der junge Mann, der wenig später von stämmigen und maskierten Justizwachebeamten der Einsatzgruppe in den Saal geführt wird, soll sich für die islamistische Al-Nusra-Front in Syrien verdingt haben. Die Anklage wirft ihm vor, für die Terrororganisation Propaganda betrieben und auch eine Ausbildung zum Wachsoldaten absolviert zu haben. Später soll er zwei Jahre in der Organisation gedient haben.