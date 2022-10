IS-Braut aus Hallein bleibt wohl weiter in Syrien

Erst im Juni hatte die Behörde zwei Kinder heimgeholt. Bekanntlich lebt seit 2019 eine Halleinerin (25) mit ihren zwei Söhnen (5, 7) in einem von Kurden kontrollierten Lager. 2014 wanderte die Frau mit 17 nach Syrien aus, schloss sich der Terror-Gruppe IS an und zeugte mit mutmaßlichen IS-Kämpfern zwei Kinder. Das Bundeskriminalamt sucht seit mittlerweile vier Jahren nach ihr - wegen des Verdachts der Beteiligung an einer Terror-Organisation. Alle bisherigen Versuche einer Rückkehr scheiterten. Außerdem: „Bei einer Rückholung von Kindern ist die Zustimmung der Mutter erforderlich“, erklärt Juen.