Mit Spendenaktion zum IS nach Syrien

Vor sieben Jahren war der Oberndorfer (25) Opfer einer Messerstecherei, jetzt ist er Angeklagter in einem Terror-Prozess: Er wollte sich laut der Wiener Staatsanwaltschaft dem so genannten „Islamischen Staat“ anschließen. Dafür sammelte er in einer Moschee Spenden. In Syrien kam er jedoch nie an.