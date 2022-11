13-Jähriger überfuhr beim Einparken eigene Mutter

Pedale verwechselt

„Der Jugendliche dürfte beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben und erfasste dabei seine eigene Mutter. Danach krachte der Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug“, so die Berufsrettung via Aussendung. Der 13-Jährige erlitt bei dem Unfall Prellungen und eine Verletzung am Kopf.