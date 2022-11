Rätselraten: Was macht Cristiano Ronaldo hier?

Mit einem 3:2-Triumph gegen Ghana ist Cristiano Ronaldo mit Portugals Fußball-Nationalteam erfolgreich in die Weltmeisterschaft gestartet. Sein Treffer zum 1:0 bedeutete für den Stürmer zugleich eine neue Bestmarke in seiner Karriere: Dank des Elfmeters hat der 37-Jährige nun bei insgesamt fünf Weltmeisterschaften getroffen - keinem anderen Spieler war das zuvor jemals gelungen. In der 36. Spielminute stand Ronaldo jedoch für eine ganz andere Szene im Fokus.