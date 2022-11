Tor-Wahnsinn! Ronaldo schreibt WM-Geschichte

Es war in der 65. Minute: Ronaldo tritt zum Elfmeter an, konzentriert sich und knallt die Kugel kompromisslos in die Maschen! Es war sein achter Treffer bei einer WM, ein Tor für die Ewigkeit - und ein ganz besonders emotionales noch dazu! Schließlich wurde der Portugal-Kapitän wegen seines Skandal-Interviews zuletzt hart kritisiert. Am Dienstag wurde bekannt, dass er und sein Klub Manchester United deshalb getrennte Wege gehen werden.