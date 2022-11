Gegner stiehlt seinen Torjubel - Ronaldo schimpft

In der 89. Minute wurde es beim Auftaktspiel der beiden Mannschaften noch einmal spannend. Osman Bukari traf per Kopf zum 2:3 aus der Sicht von Ghana. Und plötzlich packte Bukari einen ganz speziellen Jubel aus: Denn er jubelte so, wie Ronaldo eigentlich seine Treffer feiert. Ganz schön frech!