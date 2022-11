Portugal gegen Ghana ab 17 Uhr LIVE

In den vergangen Tagen und Wochen lieferte Ronaldo durch das aufsehenerregende Interview und die darauffolgende Trennung von ManUnited abseits des Platzes Schlagzeilen. Bei der WM will der fünfmalige Weltfußballer wieder Taten auf dem Feld für sich sprechen lassen. Der 37-Jährige könnte der erste Spieler werden, der bei fünf verschiedenen WM-Endrunden trifft und somit seine Rekord-Sammlung erweitern. Ein Titelgewinn in Katar dürfte für Ronaldo persönlich wohl all diese Rekorde und bisherigen Triumphe in den Schatten stellen.