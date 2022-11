Die besten Fachkräfte kämpfen in Salzburg um Gold

Keine Reisegenehmigung für Iraner

Während bei den Betonbauern die Schalungswände in den Himmel wachsen, sind es bei den Hochbauern die Ziegel. Als einzige Frau ist dort Gyr Astrup Hansen aus Dänemark am Start, neben ihr stapelt Morenga Gerry aus Namibia minutiös übereinander. Insgesamt 97 Teilnehmer aus 36 Nationen starten bei den „WorldSkills“-Bewerben in der Messe. Industrieanlagenbauer aus Indien, Elektriker aus Kanada, ein Betonbauer-Duo aus Japan - sie alle sind angereist und kämpfen um die Krönung in ihrem Beruf. Eigentlich hätten es sogar 100 Starter sein sollen, aber den Iranern wurde in letzter Sekunde das Visum verwehrt.