Zwei Autos wurden die Kennzeichen abgenommen
Technische Kontrollen
Mit 13 Anzeigen und zwei Autos, die an Ort und Stelle stillgelegt wurden, endeten technische Kontrollen der Polizei entlang der B156 am Montag. Zu den schwersten festgestellten Mängeln zählten dabei defekte Bremsen und Probleme am Fahrzeugaufbau.
Insgesamt wurden 26 Fahrzeuge kontrolliert, von denen fünf schwere Mängel hatten. Drei waren deshalb nur bedingt verkehrssicher, zwei gar nicht mehr. Bei diesen wurde die Zulassung aufgehoben und die Weiterfahrt untersagt.
Fünf Fahrzeuge müssen nach den Kontrollen laut Gesetz nun besonders überprüft werden. Zudem wurden drei vorläufige Sicherheitsleistungen eingehoben und vier Organstrafen verhängt. Darüber hinaus gab es 13 Anzeigen.
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