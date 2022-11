Österreicher urlauben immer umweltbewusster

„Wie ich dir, so du mir“

Die Befragten berichten, dass sie Umweltbewusstsein als Touristen in fremden Ländern vorleben. An Reisende, die Österreich besuchen, sind die Erwartungen entsprechend hoch. 42 Prozent erhoffen, dass Touristen in ihrem Urlaub in Österreich nachhaltige Entscheidungen treffen. Noch mehr (59 Prozent) erwarten, dass Touristen ihren Müll in Mülleimer entsorgen, gar trennen und recyclen (56 Prozent). Mehr als jeder Zweite erhofft, dass Touristen Licht und elektronische Geräte sowie Klimaanlagen beim Verlassen des Zimmers ausschalten.