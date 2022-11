Gewaltspirale noch vor der Bluttat durchbrechen

Häusliche Gewalt ist nicht privat

Künftig verstärkt ansetzen will Teschl-Hofmeister neben der Präventionsarbeit auch bei der Finanzkompetenz der Frauen – etwa mit dem Projekt „Geldheldinnen“, der Berufsorientierung und den Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Auch die Fachstelle für Gewaltprävention des Landes unterstützt neben den Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Für beide ist eines unumstritten: „Es gibt immer einen Weg aus der Gewaltbeziehung“, betont Königsberger-Ludwig. So sollen neben der Kinder- und Jugendhilfe künftig auch Kinderschutzzentren mehr in die Präventionsarbeit integriert werden.