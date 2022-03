Expertinnen bieten Frauen Zuflucht in Krisenzeiten

„Er meint es nicht so. Es war ein einmaliger Ausrutscher.“ Gewalt in Beziehungen wird von Betroffenen oft missverstanden. Ob verbal oder körperlich, Opfer brauchen viel Kraft und Unterstützung, um ihren Peinigern zu entkommen. Umso mehr, wenn es sich dabei um den eigenen Ehemann handelt. Um Frauen dabei die nötige Hilfe zu geben, gibt es in NÖ in allen Regionen Frauenberatungsstellen.