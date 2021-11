Gewalt gegen Frauen nahm während Lockdown in NÖ zu

Ab morgen stehen wieder 16 Tage ganz im Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Gerade die Lockdowns in der Corona-Pandemie haben zu einem starken Anstieg an häuslicher Gewalt geführt. Heuer wurden bis dato fast 2100 Annäherungs- und Betreuungsverbote in NÖ verhängt. Am Landesgericht St. Pölten finden bereits wöchentlich mehrere Prozesse wegen Körperverletzung statt. Die Opfer: Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen.