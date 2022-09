Lauter Ruf nach Frauenhaus im Waldviertel

Gewalt gegen Frauen hat nicht erst durch die Gräueltaten in den vergangenen Wochen wieder an Brisanz gewonnen. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden Ende August drei Frauen getötet. In allen drei Fällen dürfte es sich bei den mutmaßlichen Tätern um die Ehemänner oder Partner handeln. Maßnahmen zum Schutz der Frauen sind daher seit vielen Jahren in den Fokus gerückt.