Justizministerium plant „Gewaltambulanzen“

Dort sollen sich Gewaltbetroffene kostenlos untersuchen lassen und vorhandene Spuren sichern können. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) arbeitet derzeit am Konzept, das flächendeckend umgesetzt werden soll. Wann die neuen Zentren in Betrieb gehen werden, ist noch offen. Weitere Neuerungen sind der Ausbau von Beratungsstunden für Männer und die Einführung der Kontaktaufnahme via Chat, ließ Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) wissen. Auf diese Weise soll der Zugang für Betroffene so niederschwellig wie möglich gestaltet sein.