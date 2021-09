Verpflichtende Täterberatung: Viele Fragen offen

„Wie werden Femizide und Mordversuche verhindert?“

Auch um das Äußerste zu verhindern, also einem Mord oder Mordversuch zuvorzukommen, darüber herrscht noch viel Unklarheit: „Es liegen uns auch keine Informationen vor, was mit amtsbekannten und gefährlichen Tätern passiert. Wer erstattet Anzeige in diesem Fall? Wie werden Femizide und Mordversuche verhindert?“, so Rösslhumer, die auch vor falscher Sicherheit für Betroffene warnte. „Es ist schwer vorstellbar, dass ein Weggewiesener innerhalb von nur sechs vorgegebenen Beratungsstunden Verantwortung für sein gewalttätiges Verhalten übernehmen kann bzw. wird.“