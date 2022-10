„Männer müssen Verantwortung übernehmen“

Mobbing im Internet nimmt derzeit massiv zu. Aber auch „häusliche Gewalt“ findet nach wie vor in großem Ausmaß statt: Davon betroffene Frauen schrecken oft zurück, die Täter, die sie häufig gut kennen, bei der Polizei anzuzeigen. Noch dazu, weil viele Anzeigen im Sand verlaufen und zurückgelegt werden, die Beziehung dadurch aber trotzdem langfristig belastet bleibt. Auch die Zahl der Femizide, also brutalen Morden an Frauen, ist in Österreich im internationalen Vergleich extrem hoch - die Hintergründe erfahren Sie im Video oben.