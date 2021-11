Jede fünfte Frau in Wien Opfer von Misshandlungen

Mit Kopfpolster auf dem Gesicht bewusstlos gewürgt, Frau und Kinder geschlagen und mit dem Umbringen gedroht. Motiv: Eifersucht - Brutalität ist leider kein Einzelfall. Das spiegelt sich auch in den dramatischen Zahlen wider. Jede fünfte Frau in der Bundeshauptstadt ist körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Am gefährlichsten ist es häufig dort, wo sich Frauen eigentlich am sichersten fühlen sollten, nämlich in den eigenen vier Wänden.