Matzinger in Abu Dhabi: „Erinnert mich an Tokio“

Während sich in Salzburg langsam aber sicher der Winter bemerkbar macht, herrschen in Abu Dhabi, in den Vereinten Arabischen Emiraten, ganz andere Bedingungen. Kein Sportler weiß das gerade so gut wie Paratriathlet Günther Matzinger. Denn für den 31-Jährigen steht am Donnerstag die Paratriathlon-Weltmeisterschaft an - das Highlight der Saison.