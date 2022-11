„So geht man in der SPÖ nicht miteinander um“

Aber jetzt einmal ganz von vorne - wie kam es überhaupt zum Streit? Was bisher geschah: Am Montag hat die SPÖ Burgenland mit Landeshauptmanns Doskozil an der Spitze eine Umfrage veröffentlicht, in der nicht nur Themen wie der Mindestlohn abgefragt wurden, sondern auch, wie die Parteien bei einer bevorstehenden Nationalratswahl abschneiden würden - mit Landeshauptmann Doskozil als SPÖ-Kanzlerkandidat im Vergleich zur aktuellen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner.