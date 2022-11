FTX hat „deutlich mehr“ in der Kasse als gedacht

„Vertrauen in Kryptowährungen hat massiv gelitten“

Früheren Angaben zufolge schuldet die Börse ihren 50 größten Gläubigern insgesamt etwa 3,1 Milliarden Dollar. Im Verlauf des Dienstags soll das Verfahren vor dem Insolvenzgericht eröffnet werden. FTX hatte vor knapp zwei Wochen in den USA Gläubigerschutz beantragt, nachdem Kunden als Reaktion auf die heimliche Verschiebung von Einlagen im Volumen von zehn Milliarden Dollar massenhaft Gelder abgezogen hatten. Dies schickte auch Bitcoin auf Talfahrt. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise fiel von einem Zwei-Jahres-Tief auf das nächste und kostete zuletzt rund 16.000 Dollar. „Das Vertrauen in Kryptowährungen hat massiv gelitten“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Die Stimmung liege am Boden.