Krypto-Broker Genesis bestreitet Konkursgerüchte

Der Kryptowährungsbroker und -verleiher Genesis bestreitet nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX Medienberichte über eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit. „Wir haben keine Pläne, in nächster Zeit Konkurs anzumelden. Unser Ziel ist es, die aktuelle Situation einvernehmlich zu lösen, ohne dass ein Konkursantrag gestellt werden muss“, teilte ein Sprecher von Genesis am Montag per E-Mail der Nachrichtenagentur Reuters mit. Das Unternehmen werde weiterhin Gespräche mit Gläubigern führen.