Gutheißung des Wiener Terroranschlags vor Gericht

Am 2. November jährte sich das Attentat in der Wiener Innenstadt zum zweiten Mal. Im Wiener Landesgericht wird am 2. Dezember der Prozess gegen angeklagte Helfer des Wiener Attentäters fortgesetzt. Wegen Gutheißung des grausamen Blutbades steht jetzt ein 35-jähriger Staatenloser vor Gericht. Obwohl er an einer chronischen Schizophrenie leidet, kommt es zu keiner Einweisung in eine Anstalt.