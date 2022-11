Regierung gedenkt Terroranschlag in Wiener City

Prozess in Wien angelaufen

Am 18. Oktober hat der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters am Wiener Landesgericht begonnen. Die Angeklagten bestritten den zentralen Vorwurf, in die terroristischen Pläne des Attentäters eingeweiht gewesen zu sein und diesen dabei unterstützt zu haben. Die Verhandlung wird am 1. Dezember mit den Einvernahmen der Beschuldigten fortgesetzt. Alle sechs Angeklagten kündigten an, sich ausführlich zu den gegen sie gerichteten Vorwürfen äußern zu wollen.