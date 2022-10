Auftakt im Terror-Prozess um Wiener Attentat

Unter höchsten Sicherheitsbedingungen startete am Dienstag der Prozess im großen Schwurgerichtssaal. Am ersten Verhandlungstag werden die Eröffnungsplädoyers der Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten. Mit jeweils einer Justizwache in voller Montur an der Seite werden die sechs jungen Männer in den Saal des Wiener Landesgerichts geführt. Ihnen werden von der Staatsanwaltschaft das Verbrechen der Beteiligung an terroristischen Straftaten in Verbindung mit Mord, terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation vorgeworfen. Sie sollen den Attentäter Kujtim F. in seinem Vorhaben unterstützt und bestärkt haben.