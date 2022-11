2 Jahre nach Terrornacht Facebook & Co. im Visier

Am Mittwoch nach dem Ministerrat präsentierte die Integrationsministerin nun neue Maßnahmen gegen Hass per Mausklick. „Das Internet ist mittlerweile der zentrale Nährboden für Radikalisierung“, so Raab. Konkret geht es dabei um die nationale Umsetzung einer EU-Verordnung. In einem ersten Schritt sollen künftig Texte, Aufnahmen oder Videos, die Mitglieder für terroristische Gruppen werben oder zu Anschlägen bzw. Straftaten anstiften, gemeldet werden.