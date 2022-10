Wer hat Kujtim F. beim Wien-Attentat geholfen?

Nach fast zwei Jahren stehen sechs angeklagte Mittäter des Wiener Attentates vor Gericht. Sie sollen Waffen und Munition besorgt, die Schreckenstat in der Innenstadt mitgeplant und den Schützen bestärkt haben. In einem interaktiven Special zeichnen wir die Blutspur des Attentäters in der Horrornacht nach.