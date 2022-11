Der Eiertanz um die Gemeinde-Milliarden

Nothilfen fast schon Dauerzustand

„Das ist großzügig, aber wir haben eben in jeder Gemeinde laufende Investitionen in Kanal, Straßen usw., die nicht aufschiebbar sind“, ist Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl erleichtert. Dabei gab es bereits 2017 und 2020 solche Investitionspakete im Gesamtvolumen von 1,175 Milliarden Euro. Dass solche Nothilfen schon fast zum Dauerzustand werden, ist nicht nur krisenbedingt, sondern liegt auch an den seit Langem bestehenden Strukturproblemen der Gemeindefinanzen. Was das bedeutet.