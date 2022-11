LG enthüllt „unsichtbaren“ Lautsprecher fürs Auto

Platzsparend und umweltfreundlicher

Dank seiner kompakten Abmessungen und des Formfaktors könne er an verschiedenen Stellen im Auto eingebaut werden, zum Beispiel im Armaturenbrett, im Dachhimmel, in der Fahrzeugsäule und in den Kopfstützen - ohne dass die Audioqualität für die Insassen beeinträchtigt werde oder für den Einbau Lautsprechergitter benötigt würden, wie LG verspricht. Dadurch werde Platz freigemacht, der sonst von Lautsprechern im Auto eingenommen werde.