Sasha: Großer Show-Lebensrückblick mit 50 Jahren

Der Aufwand für die 29 Veranstaltungen fassende Tour ist gewaltig, Wien ist hier und heute noch dazu die allerletzte Station, was am Ende des bunten Treibens für viel Wehmut auf und abseits der Bühne sorgt. Bis es soweit ist, erklärt uns Sasha im Hochgeschwindigkeitssprechtempo detailliert, wie er vor seinem privaten Eheglück die Hamburger Reeperbahn unsicher machte, weshalb er mit seinem von Nick Cave And The Bad Seeds inspirierten Nebenprojekt Dick Brave And The Backbeats versuchte, eine eigene Übersee-Identität durchzusetzen und damit das einzige Nummer-eins-Album seiner Karriere schaffte und wie er zwischen unzählbaren Promoterminen in den USA, diversen Naherlebnissen mit Fans in Thailand und einem Papstbesuch bei Johannes Paul II. im Vatikan nicht völlig den Verstand verlor. Dazwischen covert der Westdeutsche den Ärzte-Song „Westerland“ als Julio-Iglesias-Imitator und erzählt, wie ihn Whitney Houston anhand seiner Haare erkannte.